May diz que plano de futura relação com UE cumpre voto a favor do “Brexit”

Bruxelas – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta quarta-feira que o plano do seu governo sobre a futura relação com a União Europeia (UE), que provocou a renúncia de dois ministros britânicos, cumpre o resultado do referendo favorável “Brexit”.

“Cumpre com o voto que o povo deu sobre o ‘Brexit’, cumpre o fato de que daremos fim ao livre movimento, que daremos fim à jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia no Reino Unido, que não gastaremos vastas contribuições para a União Europeia a cada ano”, declarou May em sua chegada à cúpula de líderes da Otan, realizada hoje e amanhã em Bruxelas.

A primeira-ministra acrescentou que o Reino Unido também não permanecerá na Política Agrícola Comum (PAC) nem na Política Pesqueira Comum (PPC).

“Cumprimos com o ‘Brexit’ e o fazemos de um modo que protege empregos e sustentos, e respeita o nosso compromisso com a Irlanda do Norte”, afirmou May.

O Executivo britânico formulou na última sexta-feira uma proposta para a futura relação aduaneira e comercial com a UE, que pretendia avançar na negociação com Bruxelas para a saída do bloco.

No entanto, esse pacto gerou uma crise de governo com a renúncia do ministro das Relações Exteriores, Boris Johnson, e do ministro para a saída da UE, David Davis.