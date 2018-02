May diz que não há chance de 2º referendo para decidir Brexit

Munique – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, descartou um segundo referendo a respeito da permanência ou saída do país da União Europeia, afirmando que o resultado do pleito de junho de 2016 não tem volta.

“Nós estamos deixando a União Europeia e não há possibilidade de um segundo referendo ou de voltar atrás e eu acredito que isso é importante”, disse May neste sábado durante uma conferência de segurança em Munique.

“As pessoas no Reino Unido acreditam veementemente que, se tomamos uma decisão, os governos não devem chegar e dizer que não, ‘você está errado'”, disse ela quando perguntada se o país consideraria um segundo referendo.