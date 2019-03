May diz que apresentou propostas detalhadas a Bruxelas sobre Irlandas

São Paulo – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou há pouco em um discurso na cidade britânica de Grimsby que seu governo apresentou “propostas detalhadas” a Bruxelas sobre o backstop, mecanismo para evitar uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, principal ponto de impasse no acordo defendido por ela para o Brexit.

May não afirmou, no entanto, qual foi o posicionamento da União Europeia (UE) em relação à questão, depois de diversas autoridades do bloco terem reiterado que o texto do acordo de retirada do Reino Unido não será renegociado. A primeira-ministra ressaltou, apenas, que “as decisões da UE nos próximos dias terão um grande impacto na votação do acordo”, que está prevista para a próxima terça-feira, no Parlamento do Reino Unido.

May afirmou que, se os Parlamentares rejeitarem o acordo, “nada é certo” a respeito do que vai acontecer. Ela defendeu que a melhor opção é que os parlamentares apoiem a proposta de seu governo, já que uma rejeição levaria a um divórcio sem acordo ou a uma extensão da data final para o Brexit, atualmente em 29 de março. Mas, para que a UE concorde com o adiamento, “pode exigir novas concessões” do Reino Unido.

Além disso, a líder conservadora afirmou que uma extensão da data de saída poderia levar a uma segunda consulta popular sobre o apoio da população ao Brexit. As chances de que isso ocorra aumentaram desde a rejeição recente do Parlamento britânico à proposta de acordo, disse May. “Se optarmos por um segundo referendo, podemos não deixar a UE nunca, o que seria uma falha” em entregar o resultado vencedor na primeira consulta, afirmou.