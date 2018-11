May diz que acordo de saída da UE está “completamente estipulado”

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse nesta segunda-feira que o acordo para a saída da União Europeia (UE) está totalmente estabelecido, o que dificultaria a possibilidade de mudanças, como pedem muitos conservadores e a oposição política no país.

“O acordo de saída está completamente estipulado, sujeito, é claro, a um pacto total sobre a futura relação comercial, o que deve acontecer na reunião do Conselho Europeu de domingo”, afirmou a premiê.

May defendeu o polêmico acordo do Brexit em discurso no congresso anual da Confederação da Indústria Britânica, cujo presidente, John Allan, deu seu apoio ao pacto.

Segundo ela, esta será uma semana de negociações intensas e o objetivo é estabelecer todos os detalhes do acordo que servirá de base para a futura relação bilateral.

“Acredito que podemos fechar um acordo no Conselho (Europeu), que depois eu levarei à Câmara dos Comuns”, explicou a primeira-ministra, que se mantém firme sobre o que foi negociado, apesar das críticas generalizadas no país.

May foi muito aplaudida ao defender seu acordo quando um participante questionou se o pacto ligaria o Reino Unido à UE “indefinidamente” e ressaltou que a minuta firmada garantirá “que o comércio possa ser realizado sem atrito”.

A chefe do governo britânico insiste que o acordo preliminar feito com a UE, e que deve ser ratificado no domingo que vem, junto com o marco para a futura relação comercial, “é o melhor para o país”, apesar de a oposição política já ter dito que não o apoiará quando for votado na Câmara dos Comuns.

Além disso, May enfrenta uma possível moção de confiança por parte dos deputados de seu partido, que consideram que o pacto representa uma ameaça para a integridade territorial do Reino Unido, pois inclui disposições especiais para a Irlanda do Norte.

No evento de hoje, o presidente da Confederação da Indústria Britânica disse que, embora a minuta para a saída da UE “não seja perfeita”, evita “a ruína” de deixar o bloco sem um acordo.

“O acordo não é perfeito, já sabemos, mas estamos tentando alcançar um pacto que respeite o resultado do referendo e minimize o prejuízo para a nossa economia”, declarou Allan, diante de 1.500 empresários.