May considera dar tratamento preferencial a cidadãos da UE após o Brexit

Londres – Cidadãos da União Europeia (UE) poderão receber tratamento preferencial para viver e trabalhar no Reino Unido após o Brexit, segundo a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May.

May disse neste sábado à BBC que ela e seu governo ainda decidirão sobre essa possibilidade, que pode desagradar aqueles que defendem completa ruptura e substancial redução da imigração depois que o Reino Unido deixar o bloco.

Ontem, Theresa May, e seus ministros chegaram a um consenso sobre as propostas do governo para negociar com a UE no processo de saída do Reino Unido do bloco único. A proposta é criar uma zona de comércio livre Reino Unido – UE, que estabelece um conjunto comum de regras para produtos industriais e agrícolas.