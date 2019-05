Londres — A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse nesta sexta-feira (24), ao anunciar sua renúncia para o próximo dia 7 de junho, que “sempre lamentará profundamente” não ter conseguido executar o “brexit“, a saída do país da União Europeia (UE).

May, que chorou ao final de seu discurso, pediu ao seu sucessor à frente do Partido Conservador e do governo para tentar encontrar um consenso no Parlamento para deixar do bloco.