May afirma que não será candidata na próxima eleição geral do Reino Unido

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, confirmou nesta quinta-feira, 13, que não será candidata do Partido Conservador nas eleições de junho de 2022.

Antes de participar de uma cúpula com líderes da União Europeia (UE) em Bruxelas, May falou com a imprensa sobre os planos que já tinha revelado em uma reunião com deputados de seu partido ontem.

“Ficaria encantada em poder liderar o Partido Conservador nas próximas eleições gerais, mas penso que o partido acredita que seria melhor disputar o pleito com um novo líder”, afirmou.

A decisão de May foi anunciada aos deputados “tories” pouco depois de a primeira-ministra superar uma moção de confiança apresentada por integrantes do próprio partido.

Em uma votação secreta, 200 deputados conservadores votaram para que May seguisse líder da legenda. Outros 117 foram contrários.

A primeira-ministra está sendo pressionada por uma ala mais contrária à UE dentro do partido, que questiona o acordo firmado por ela com o bloco para concretizar o Brexit.

Temendo perder a votação do acordo na Câmara dos Comuns, May foi obrigada a recuar e a adiar a análise do texto pelos deputados, tentando neste período conseguir novas garantias da UE que possam facilitar o trâmite do pacto no legislativo.