May adverte Espanha e diz que protegerá “soberania britânica” de Gibraltar

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Theresa May, advertiu nesta quinta-feira que protegerá a “soberania britânica” de Gibraltar durante as negociações sobre a futura relação entre seu país e a União Europeia (UE).

May, que conversou ontem à noite com o presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, disse no Parlamento britânico que foi “absolutamente clara” com ele, ao falar que “a soberania britânica de Gibraltar será protegida” e que “a futura relação (com a UE) deve funcionar para toda a família do Reino Unido”.

“As negociações estão agora em um momento crítico. Todos nossos esforços devem estar centrados em trabalhar com nossos parceiros europeus para levar este processo à sua conclusão, no interesse de todos os nossos povos”, acrescentou a premiê britânica.

A Espanha, por sua vez, pediu garantias de que manterá a última palavra em qualquer negociação futura em torno do Brexit na qual Gibraltar estiver envolvido.

May afirmou que prevê continuar conversando com os líderes dos 27 parceiros do bloco restantes durante os próximos dias, a fim de fechar o acordo de saída e a declaração política sobre a futura relação antes da cúpula extraordinária de domingo.