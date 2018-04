Mattarella não tem sucesso em conversas para formar governo

Roma – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, concluiu sem sucesso nesta quinta-feira a primeira fase de conversas para formar governo, motivo pelo qual anunciou que dará alguns dias para que os partidos reflitam e na próxima semana realizará uma nova rodada de consultas.

Mattarella falou com a imprensa no Palácio do Quirinal depois de conversar durante dois dias com os partidos com o objetivo de sondá-los para saber se poderia designar um candidato para a formação de um governo que contasse com a confiança do Parlamento.

“Nas conversas, esta condição ainda não foi definida. Permitirei uns dias de reflexão”, disse o governante, antes de ressaltar que convocará um “novo ciclo de consultas na próxima semana” para “verificar se amadureceu alguma possibilidade (de acordo) que ainda não existe”.

Mattarella não estabeleceu uma data para as novas conversas e disse esperar que os partidos utilizem este período para refletir. O chefe do Estado disse que, durante as reuniões, membros de várias forças políticas pediram “mais tempo” e que por isso tomou esta decisão.

“Também será útil para mim, para refletir sobre as considerações que os partidos me passaram. E será útil também para eles, para que possam avaliar responsavelmente a situação e as possíveis soluções” para iniciar um Executivo, comentou.

O presidente lembrou que as eleições gerais de 4 de março tiveram como resultado um panorama político muito fragmentado, pois os italianos entregaram um “amplo consenso a dois partidos”, em referência à Liga Norte, que fez coalizão com Força Itália e Irmãos da Itália, e ao Movimento Cinco Estrelas.

“Mas não deram a maioria a nenhum no Parlamento, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado. Nenhum partido tem apoio suficiente para formar um governo e sustentá-lo “, por isso as negociações “são indispensáveis”, advertiu.

Mattarella começou na quarta-feira as reuniões com os presidentes de ambas as câmaras do Parlamento e membros dos grupos políticos minoritários, enquanto hoje recebeu os quatro grupos mais votados: Partido Democrático, Força Itália, a Liga Norte e o Movimento Cinco Estrelas.