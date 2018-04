Mattarela convoca presidente da Câmara Baixa para formar Governo

Roma – O chefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, convocou para a tarde desta segunda-feira uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Roberto Fico, para pedir uma mediação com os partidos para ver como pode-se formar Governo.

Este novo mandato “exploratório” acontece depois que na semana passada fracassou o da presidente do Senado, Maria Elisabetta Alberti, que foi encarregada de analisar as possibilidades de um Governo entre as duas forças políticas mais votadas nas eleições de 4 de março, o Movimento 5 Estrelas (M5S) e a coalizão de direita.

Fico, membro do M5S, deverá previsivelmente ampliar a negociação aos outros partidos, incluindo o Partido Democrata (PD), apesar de este ter reiterado nos últimos dias sua posição de não querer entrar em um Executivo e se manter na oposição.

Para os analistas, trata-se da última cartada para encontrar uma solução negociada entre os partidos, antes que o chefe de Estado tome sua decisão pessoal sobre como formar um Governo.

Esta será a quarta rodada de consultas, após as duas realizadas por Mattarella e a da presidente do Senado.

O novo presidente da Câmara de Deputados, Roberto Fico, tem 43 anos, nasceu em Nápoles e estudou Ciências da Comunicação.

Fico foi eleito deputado pelo M5S pela primeira vez nas eleições de 2013 e na legislatura que acaba de terminar foi presidente da Comissão de Vigilância da RAI, a televisão pública italiana.