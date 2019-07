Matemático gay Alan Turing estampará nota de 50 libras na Inglaterra

São Paulo — O matemático britânico Alan Turing foi encolhido pelo Bank of England para estampar as notas de 50 libras a partir de 2021. Reconhecido como um dos pais da inteligência artificial e da computação, Turing decifrou códigos nazistas com computadores ainda rudimentares, ajudando o Reino Unido a prever os ataques alemães na 2ª Guerra Mundial.

Turing era gay e foi condenado por “indecência grosseira”, mas foi perdoado de forma póstuma pela Rainha Elizabeth II. O matemático desbancou outros 988 cientistas que eram elegíveis e haviam sido indicados pelo público inglês.

O cientista já foi homenageado nas telas do cinema com o filme “The Imitation Game”, de Morten Tyldum. Nele, Turing foi interpretado por Benedict Cumberbatch.

De acordo com Mark Carney, chefe do Bank of England, o papel de Turing na 2ª Guerra Mundial credita ele como um herói. “Alan Turing foi um matemático excepcional cujo trabalho tem tido um enorme impacto em como nós vivemos hoje.

Como o pai da ciência da computação e inteligência artificial, assim como um herói, as contribuições de Alan Turing eram amplas e inovadoras. Turing é um gigante em que em seus ombros muitos estão sobre”.

As informações são do Bank of England.