Martín Vizcarra assume a presidência do Peru

Martín Vizcarra assumiu nesta sexta-feira (22) como novo presidente do Peru ao ser juramentado pelo Congresso, pouco depois de formalizarem a renúncia de Pedro Pablo Kuczynski.

Vizcarra, um engenheiro de 55 anos, jurou diante do Congresso após às 13h00 locais (15h00 de Brasília), em uma cerimônia na qual o chefe do legislativo, o opositor Luis Galarreta, colocou a faixa presidencial.

“Juro por Deus e pela Pátria que exercerei fielmente o cargo de presidente da República e assumo, de acordo com a Constituição política do Peru, que defenderei a soberania nacional, a integridade física da República e a independência de suas instituições democráticas, que cumprirei e farei cumprir a Constituição política e a lei do Peru”, declarou.

Vizcarra se tornou o novo presidente depois que o Congresso aceitou a renúncia de Pedro Pablo Kuczynski, atingido por escândalos relacionados à empreiteira brasileira Odebrecht.