Marinha argentina investiga “novos sinais” em busca por submarino

Buenos Aires – A marinha da Argentina informou nesta segunda-feira que está investigando “novos sinais” na busca pelo submarino ARA San Juan, que não obteve resultados desde o desaparecimento da embarcação submersível há um mês e meio.

Em comunicado, a força naval detalhou que a operação continua com três navios: dois argentinos, o contratorpedeiro Sarandí e o aviso Islas Malvinas, este último com o veículo de controle remoto russo Panther Plus a bordo; e a embarcação oceanográfica Yantar, também procedente da Rússia.

Os novos sinais estão sendo rastreados pelo aviso Islas Malvinas, depois que no domingo se descartou que outros objetos encontrados pela embarcação russa Yantar teriam relação com o submarino desaparecido com 44 tripulantes.

A marinha argentina também reiterou seu “compromisso” com as famílias dos tripulantes que viajavam a bordo do submersível, e citou como exemplo o pagamento dos seus salários, que continuam sendo feitos. EFE