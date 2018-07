Maradona agradece Maduro por chance de comentar sobre a Copa em TV estatal

Caracas – O argentino Diego Maradona aproveitou a última edição do programa “De La Mano del Diez” para agradecer ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por permitir que ele participasse da cobertura da Copa do Mundo pela emissora de televisão estatal “Telesur”.

“Nós somos canhotos de pé, de mão e de mente. O povo precisa saber que dizemos a verdade, que queremos igualdade e queremos que não nos imponham a bandeira americana. Por isso, eu agradeço ao meu presidente Maduro“, disse o ex-jogador.

O chefe de Estado venezuelano, por sua vez, parabenizou Maradona e Víctor Hugo Morales, apresentador do programa, e garantiu que a atração superou o antigo “De Zurda” (De canhota, em tradução livre), que foi transmitido durante a Copa de 2014, realizada no Brasil.

“Que felicidade, aprendi bastante mais uma vez contigo, Diego. Gostamos muito de você na Venezuela, de verdade”, disse Maduro, que considerou o Mundial sediado pela Rússia, como o melhor de todos os tempos.

“De La Mano del Diez” terminou com 33 edições, em que Maradona analisou não só cada partida da Copa do Mundo, como também os bastidores das seleções participantes e da organização do torneio.