Mapa mostra como o Brasil e o mundo respondem ao coronavírus

Desde que os primeiros casos começaram a ser reportados na China em dezembro, o coronavírus já infectou mais de 156.000 pessoas. Nas últimas três semanas, o número de novos casos fora do território chinês vêm aumentando mais do que os casos no país onde o vírus começou — na China, o pior já parece ter passado e o número de casos segue estabilizado em pouco mais de 80.900 pessoas, ante mais de 75.000 pessoas no resto do mundo.

O espalhamento rápido do vírus fez a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificá-lo como pandemia e levou a quedas de dois dígitos nas principais bolsas de valores — o índice brasileiro Ibovespa já caiu 30% desde o começo de 2020.

Em meio ao caos, governos começam a dar uma série de respostas para conter a crise. Para além de pacotes de estímulo econômico, como cortes de juros e planos de investimento e socorro a alguns setores afetados, uma série de países estabeleceu ordens para cancelamento de aglomerações, toque de recolher e fechamento ou maior controle de fronteiras.

Os cenários mais críticos estão na Itália e no Irã, que já têm mais de 21.000 e 12.000 casos confirmados, respectivamente. O número de mortes no mundo passa de 5.800 pessoas, com idosos e pacientes com doenças crônicas mais sujeitos a ter complicações por causa do coronavírus.

No mapa abaixo, a EXAME compilou o número de casos e medidas de prevenção tomadas por alguns dos países mais afetados pelo novo coronavírus.

Coronavírus no Brasil

O Brasil tinha 121 casos de coronavírus confirmados até a tarde deste sábado, 14, data da última atualização feita pelo Ministério da Saúde. Dos confirmados, a maioria (65 casos) está no estado de São Paulo, que tem ainda outros 752 casos suspeitos. Ao todo, o Brasil tem 1.496 casos suspeitos e nenhum óbito registrado até agora.

Os números são parte da contagem oficial e podem ser inferiores à quantidade real de casos. Hospitais privados e de referência vêm reportando diariamente novos pacientes infectados, que demoram pelo menos um dia para serem completamente confirmados e integrarem a contagem geral do Ministério da Saúde.

Com o aumento dos casos em outros estados do país, alguns governadores e prefeitos também vêm instaurando medidas de contenção, como cancelamento de eventos públicos e paralisação de aulas nas escolas. Veja no mapa abaixo os casos por estado brasileiro, segundo a contagem do Ministério da Saúde, e medidas contra o coronavírus tomadas por algumas regiões.