Manobras dos EUA com Sul ameaçam negociação nuclear, diz Coreia do Norte

A Coreia do Norte advertiu que os exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul, previstos para o próximo mês, “afetarão” as negociações nucleares com Washington.

Esta é a primeira declaração sobre as manobras desde que o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un concordaram em junho, na fronteira entre as Coreias, em retomar a negociação nuclear.

A negociação seria “afetada” caso as manobras aconteçam, afirmou um porta-voz do ministério norte-coreano das Relações Exteriores, citado em comunicado da agência oficial KCNA.

A Coreia do Norte espera para ver “o que fará o governo dos Estados Unidos” antes de tomar a decisão sobre as conversações.

Estados Unidos e Coreia do Sul programaram exercícios militares conjuntos para agosto. As manobras irritam Pyongyang, que as considera um teste para a invasão de seu território.

A magnitude dos exercícios, no entanto, diminuiu desde a primeira reunião histórica Trump-Kim de junho 2018 em Singapura.