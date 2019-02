Manifestantes pedem referendo sobre independência da Escócia

Entre 3.000 e 4.000 pessoas marcharam neste sábado em Glasgow para exigir um segundo referendo sobre a independência da Escócia, depois da decisão dos britânicos de abandonar a União Europeia (UE), constatou um fotógrafo da AFP.

No referendo de 23 de junho, 62% dos escoceses votaram a favor de prosseguir na UE, diferentemente da Inglaterra e de Gales, onde a opção do Brexit venceu.

A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, declarou um dia após a consulta que a questão de um novo referendo sobre a independência estava “sobre a mesa”, depois do realizado em 2014, quando os independentistas perderam.

“Se considerarmos que nossos interesses não podem ser protegidos no contexto do Reino Unido, a independência deve ser uma das opções” possíveis, reiterou na segunda-feira a chefe do Partido Nacional Escocês (SNP).

Em setembro de 2014, em uma primeira consulta pela independência, os escoceses votaram em 55,3% a favor de permanecer no Reino Unido.