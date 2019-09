Manifestantes entram em confronto no 15º sábado de protestos em Hong Kong

Hong Kong — Hong Kong viveu novas cenas de tensão neste sábado, no 15º fim de semana seguido de protestos, desta vez com leves confrontos entre manifestantes pró-democracia e um grupo de cidadãos que demonstravam apoio ao governo central da China.

Nesta tarde (horário local), a tropa de choque se deslocou à zona residencial da Baía de Kowloon, onde grupos contra o governo e pró-China se enfrentaram em um centro comercial.

Vários jovens foram detidos durante os incidentes. Um morador local disse que o filho não vestia preto, a cor característica da vestimenta dos jovens que protestam contra o governo, e foi detido sem motivo aparente.

Na cidade de Tin Shui Wai, situada perto da fronteira chinesa, centenas de manifestantes desafiaram a proibição policial e saíram às ruas pela tarde. Posteriormente, entraram em confronto com a tropa de choque mobilizada na região, que classificou o ato como reunião ilegal.

Alguns manifestantes carregavam bandeiras dos Estados Unidos como uma forma de pedir a aprovação da Lei de Direitos Humanos e Democracia de Hong Kong, um projeto de lei proposto por alguns congressistas americanos.

Caso a lei seja aprovada, os EUA terão que certificar anualmente que Hong Kong continua sendo autônomo da China continental, podendo ser tomadas represálias contra os chineses que sejam descobertos violando os direitos humanos e as liberdades dos habitantes de Hong Kong.

Também neste sábado, um grupo de aproximadamente 100 estudantes do ensino médio realizou uma manifestação pacífica no início da tarde em uma praça do distrito central de negócios da cidade.