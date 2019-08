Manifestante morre na Caxemira, a primeira vítima desde fim da autonomia

Um manifestante morreu depois de ser perseguido pela polícia na Caxemira indiana, uma região que teve sua autonomia revogada pelo governo da Índia na segunda-feira, anunciou a polícia nesta quarta-feira.

A morte é a primeira anunciada desde que o governo nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi retirou, por decreto presidencial, a autonomia constitucional do estado de Jammu e Caxemira (norte).

Em seguida, o governo da Índia levou à votação no Parlamento a desintegração do estado, sob risco de acirrar os ânimos nesta zona que é cenário de uma insurreição separatista.

Apesar da grande presença de forças de segurança e da proibição de deslocamentos e reuniões na região, algumas manifestações esporádicas foram registradas na cidade de Srinagar, reduto dos protestos contra a Índia, que boa parte da população da Caxemira considera uma força de ocupação.

A Caxemira permanece isolada do resto do mundo nesta quarta-feira, depois que o governo indiano bloqueou as comunicações no domingo.

Nos últimos dias, Srinagar se transformou em uma cidade fantasma, com lojas fechadas e ruas desertas.

Uma fonte policial, que pediu anonimato, declarou à AFP que um jovem manifestante perseguido pelas forças de segurança na área histórica da cidade “pulou no rio Jhelum e morreu”.

As manifestações deixaram pelo menos seis feridos, de acordo com informações obtidas pela AFP.

As autoridades indianas, no entanto, afirmam que a situação nesta área de fronteira, também reivindicada pelo Paquistão, é calma.