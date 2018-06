Manifestação contra governo acaba com mais de 100 detidos no Vietnã

Ho Chi Minh – Pelo menos 102 manifestantes foram detidos na noite deste domingo na província de Binh Thuan onde protestos contra o Governo tornaram-se violentos, informou hoje a Polícia local.

Centenas de presentes à manifestação se concentraram na noite do domingo no escritório local da Administração, onde começaram a jogar objetos contra as autoridades e queimar veículos públicos, segundo o portal de notícias “VnExpress”.

As autoridades responderam com o uso de gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar o tumulto, em uma nação onde as manifestações estão proibidas pelo governante Partido Comunista.

“Não há mortos, mas dezenas de policiais ficaram feridos”, afirmou o porta-voz da corporação Nguyen Van Nhieu, ao confirmar o número de detidos.

A situação se resolveu por volta da meia-noite após a intervenção de soldados do Ministério de Segurança Pública, disse Nhieu.

Durante o domingo milhares de pessoas se manifestaram nas principais cidades do país contra os planos do governo de aprovar uma lei de cibersegurança e criar zonas econômicas especiais que favorecem o controle de investidores chineses.

Embora na sua maioria os protestos tenham sido pacíficos, momentos de tensão foram vividos e detenções aconteceram em Hanói, a capital, e em Ho Chi Minh (antiga Saigon).