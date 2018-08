Malta socorre embarcação com 100 imigrantes e dois corpos

Roma – As Forças Armadas de Malta socorreram nesta quarta-feira uma embarcação localizada a 68 milhas do litoral da ilha com 100 imigrantes a bordo e na qual foram encontrados dois corpos, informou este corpo militar em comunicado.

“O navio estava tragando água e em perigo iminente de afundar. Levava 100 pessoas a bordo e também dois corpos sem vida. As pessoas a bordo foram resgatadas pela patrulheira da Marinha”, explicou a nota.

Ainda não se sabe se os 100 imigrantes serão desembarcados em um porto maltês.

Enquanto isso, a Itália segue negando o desembarque do navio da Guarda Litorânea italiana Diciotti com 177 imigrantes a bordo, que foram resgatados em águas maltesas na quinta-feira, segundo informou o Ministério do Interior.

A patrulheira está no porto de Catania, na Sicília, mas não há previsão de que os imigrantes desembarcarão por enquanto, porque o ministro do Interior, Matteo Salvini, exige que sejam distribuídos entre países-membros da União Europeia (UE), apesar de o navioser da Marinha italiana.

Malta e a Itália protagonizaram uma dura troca de acusações nas últimas horas sobre o suposto descumprindo do pacto para a realocação entre vários países europeus dos imigrantes chegados em vários embarcações aos portos italianos e malteses nos últimos meses.