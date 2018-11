Maldivas aprovam reincorporação à Commonwealth

Malé – O novo gabinete de ministros das Maldivas aprovou nesta segunda-feira a reincorporação do país à Commonwealth (Comunidade das Nações), grupo que deixou em 2016, sob o governo anterior de Abdulla Yameen, alegando ingerências em sua política interna e tratamento “injusto”.

A decisão foi tomada durante a primeira reunião do gabinete desde a posse no último fim de semana e deve receber agora o sinal verde do parlamento, confirmou à Agência Efe o ministro da Juventude, Ahmed Mahloof.

“O gabinete decidiu hoje se reincorporar à Commonwealth e transferir a questão ao parlamento para sua aprovação”, afirmou também em sua conta no Twitter o ministro das Relações Exteriores das Maldivas, Abdulla Shahid.

The Cabinet has today decided to rejoin the Commonwealth and to submit this for Parliamentary approval. — Abdulla Shahid 🎈 (@abdulla_shahid) November 19, 2018

O recém-eleito presidente do país, Ibrahim Mohammed Solih, que tomou posse no último sábado, tinha prometido pedir a adesão à Commonwealth durante sua primeira semana no cargo.

As Maldivas se retiraram da Commonwealth em outubro de 2016 devido a ingerências e ao que qualificou de tratamento “injusto” por parte do grupo desde a polêmica saída do poder do ex-presidente do arquipélago, Mohammed Nasheed, em 2012.

A decisão de deixar a organização foi tomada depois que a Commonwealth, à qual as Maldivas se uniram pela primeira vez em 1982 durante o regime do ex-ditador Maumoon Abdul Gayoom, advertiu o governo de Yameen sobre uma possível suspensão se o governo local continuasse debilitando a democracia e os direitos humanos no arquipélago.

No fim de setembro, os eleitores deram a vitória ao líder opositor Solih contra o presidente Yameen.

Depois de sua vitória, os tribunais maldivos libertaram o ex-ditador Gayoom e outros presos, a maioria detidos acusados de terrorismo, após a crise política em fevereiro deste ano, quando o Tribunal Supremo anulou as sentenças contra vários opositores.