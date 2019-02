Mais um jovem negro é morto por policial em Saint Louis

1/24 (Tania Rêgo/ABr)

Honduras, que tem a maior taxa de homicídios: foram 90,2 mortes para cada 100 mil hondurenhos. O primeiro lugar ficou com, que tem a maior taxa de homicídios: foram 90,2 mortes para cada 100 mil hondurenhos.

Os dados são do " Estudo Global sobre Homicídio 2013 ", divulgado nesta quinta-feira pelo

Escritório sobre Drogas e Crime das Nações Unidas (UNODC, na sigla em inglês).

Os países mais violentos do mundo são todos latino-americanos ou africanos, especialmente da

e do sul da África - consideradas as regiões mais perigosas do mundo.

população: mais de 10% dos assassinatos do mundo foram registradas no Mas o Brasil ganha destaque quando se considera o tamanho de nossa: mais de 10% dos assassinatos do mundo foram registradas no

, o que coloca o país como o 16º mais violento do planeta.

A taxa nacional é de 25,2 assassinatos a cada 100 mil habitantes,

, de 6,2/100 mil pessoas.

Veja a seguir quais são os 25 países com as maiores taxas de homicídio.

São Paulo - Em 2012, 437 mil pessoas foram assassinadas em todo o mundo.