Mais um avião da Southwest Airlines faz pouso de emergência nos EUA

Austin – Um avião da Southwest Airlines realizou um novo pouso de emergência, desta vez em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, o terceiro com esse tipo de característica no último mês em voos da companhia.

A aeronave, que estava vindo de Nashville, no Tennessee, deveria aterrissar no Aeroporto Dallas Love Field, a apenas dez quilômetros do centro da cidade. No entanto, devido a um problema na asa, o piloto foi obrigado a pousar no Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth, 28 quilômetros antes do previsto.

Os 103 passageiros e a tripulação não se feriram no incidente.

“Entramos em contato pelo e-mail com os passageiros para oferecer uma explicação das razões de segurança por trás da medida cautelar e oferecemos um gesto de boa vontade pelos problemas”, disse a empresa, com sede no Texas, em comunicado.

Outro avião de SouthWest Airlines, que cobria a rota de Chicago a New Jersey teve aterrissar em Cleveland, em Ohio, depois de uma das janelas da aeronave ter se quebrado em pleno voo.

Mais grave foi o incidente de 17 de abril, quando uma pessoa morreu depois de uma peça procedente do motor esquerdo da aeronave, que tinha explodido em pleno voo, arrebentou uma janela. Uma passageira foi sugada para o lado de fora devido à despressurização da cabine. Outras as pessoas a seguraram para evitar o pior. No entanto, ela morreu posteriormente devido aos ferimentos.

O avião viajava de Nova York até Dallas, quando perto da Filadélfia a perda do motor obrigou o piloto a realizar uma aterrissagem arriscada.

“As inspeções aceleradas estão sendo feitas com muita precaução e espera-se que sejam concluídas nos próximos 30 dias, com interrupções mínimas para os usuários”, disse a empresa após uma onda de cancelamentos de voos nos dias posteriores.