Mais de 20 países expulsam mais de 120 diplomatas russos

Ao redor do mundo, mais de 20 países – entre eles Estados Unidos, 17 países da União Europeia (UE), além de Ucrânia, Canadá, Noruega, Macedônia, Albânia e Austrália – anunciaram a expulsão de mais de 120 diplomatas russos após o envenenamento no Reino Unido do ex-espião russo Serguei Skripal e sua filha.

As expulsões anunciadas:

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, 60 “espiões” russos deverão deixar o território, anunciou a Casa Branca. Se trata, segundo um alto funcionário americano, da maior expulsão de agentes de inteligência russos da história do país.

Como resultado da decisão, 48 “agentes de inteligência bem conhecidos” em Seattle e outros 12 diplomatas vinculados à ONU terão agora um período de sete dias para abandonar o território americano, afirmou um funcionário do governo.

O consulado russo em Seattle, na costa oeste do país, será fechado. Washington justifica a decisão a partir da proximidade do local com uma base de submarinos e com grande parte das instalações industriais da Boeing.

União Europeia

No total, 17 países da União Europeia anunciaram expulsões entre segunda e terça-feira, e 34 diplomatas russos deverão deixar suas funções.

As expulsões foram anunciadas quase simultaneamente nas diferentes capitais. Berlim anunciou quatro expulsões, assim como França e Polônia. Lituânia e República Checa três cada uma, Espanha, Itália, Holanda e Dinamarca dois cada país, Suécia, Bélgica, Letônia, Romênia, Croácia, Finlândia, Estônia, Hungria e Irlanda, um cada um.

Londres havia expulsado em 20 de março 23 diplomatas russos, Moscou respondeu expulsando 23 diplomatas britânicos.

OTAN

A OTAN decidiu expulsar sete diplomatas russos e negar credenciais a outros três, explicou o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.

Com esta decisão, a missão russa diante da Aliança Atlântica se reduz de 30 para 20 membros.

“Isso manda uma mensagem clara à Rússia de que há custos e consequências para sua forma de atuar, inaceitável e perigosa”, acrescentou o secretário-geral da Aliança do Atlântico Norte.

Outros países

A Ucrânia anunciou a expulsão de 13 diplomatas “em solidariedade com nossos sócios britânicos e nossos aliados transatlânticos e em coordenação com os países da UE”.

Canadá decidiu expulsar 4 diplomatas. Noruega e Macedônia um e Albânia dois.