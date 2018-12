Mais de 122 manifestantes foram presos em Paris após confronto com polícia

Paris – Centenas de manifestantes contrários ao aumento de impostos para combustíveis na França voltaram a entrar em confronto com policiais neste sábado nos arredores da Avenida Champs Elysées e do Arco do Triunfo, em Paris.

Segundo o jornal francês Le Monde, ao menos 122 pessoas foram presas. Os manifestantes construíram barricadas no meio das ruas, atearam fogo e lançaram pedras contra os policiais, que dispararam bombas de gás lacrimogêneo e canhões d’água para tentar dispersar o grupo.

No sábado passado (24), mais de 106 mil pessoas saíram às ruas de diversas localidades francesas em protesto. Conhecidos como “coletes amarelos”, os manifestantes marcharam até a Champs Elysées carregando uma faixa na qual se lia “Macron, pare de achar que somos pessoas estúpidas”.

Além de serem contra o aumento de impostos, eles também se opõem a políticas mais amplas do presidente francês, acusado de estar indiferente às dificuldades econômicas da população.

Mácron defende que os impostos sobre combustíveis são necessários para reduzir a dependência da França de combustíveis fósseis, mas prometeu novos planos para tornar a “transição energética” mais fácil. Os protestos tiveram início no dia 17 de novembro.

Ainda neste sábado, foram realizados protestos em outras regiões da França, como Gironda, Brest, Toulouse, Montpellier, Lille e Marselha. As autoridades do país vêm enfrentando dificuldades para lidar com o movimento, pelo fato de ele não possuir uma liderança clara e estar atraindo um grupo diverso de pessoas, com múltiplas demandas. Os manifestantes se autodenominaram “coletes amarelos” em alusão aos coletes refletivos que motoristas têm de manter em seus veículos.