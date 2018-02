Mais de 100 pessoas estão presas em prédios após tremor em Taiwan

Taipé – Mais de 100 pessoas permanecem presas em muitos edifícios que foram destruídos pelo terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter que sacudiu Taiwan na noite de terça-feira (horário local), informaram as autoridades da ilha.

Um dos edifícios mais danificados é o Hotel Tongshuai (Marshall), que desabou, enquanto o Hospital Nacional de Hualien, no leste de Taiwan, ficou parcialmente inclinado após o tremor, de acordo com dados do órgão de defesa civil local.

Em Hualien, a localidade mais atingida pelo temor, ruas, avenidas, estradas e outras infraestruturas em geral estão danificadas, com fissuras nas calçadas, cheiro a gás nas ruas e o trânsito interrompido na estrada Su Hua e na ponte Hualien, especificou a fonte.

Em outros lugares da ilha, especialmente no distrito de Yilan e Nova Taipé, também há edifícios danificados, mas não há informações sobre pessoas presas ou ilhadas.

O terremoto ocorreu às 23h50 locais (13h50 em Brasília) e teve seu epicentro situado 18,3 quilômetros ao norte-nordeste de Hualien, junto ao Oceano Pacífico, segundo o Escritório Central de Meteorologia da ilha.

O órgão indicou que, antes do terremoto de terça-feira, foram registrados 94 tremores nas 24 horas anteriores e, no domingo, outro de magnitude 5,8.