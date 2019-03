Mais de 100 crianças ficam soterradas após escola desabar na Nigéria

Abuja – Um edifício de três andares que abrigava uma escola de educação básica desabou nesta quarta-feira na cidade nigeriana de Lagos, deixando mais de cem crianças soterradas, segundo informou o Governo regional.

Sete crianças já foram resgatadas dos escombros. A escola tinha capacidade para mais de cem estudantes. As equipes continuam com o resgate de vítimas, mas teme-se que haja muitos mortos porque as crianças estavam nas salas de aula quando aconteceu o desabamento.

Imagens divulgadas pelas emissoras locais de televisão mostram que a escola ficava no no último andar do prédio. Nos últimos cinco anos, mais de 170 pessoas morreram em consequência de acidentes em construções na Nigéria.