Mais de 1 milhão de pessoas em todo mundo se recuperaram da Covid-19

Mais de uma milhão de pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19) em todo o mundo se recuperaram. O marco foi atingido na noite da última quinta-feira,30, segundo a universidade americana Johns Hopkins. A universidade tem feito um acompanhamento em tempo real do número de casos da doença.

Em todo o mundo, mais de três milhões de pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus e cerca de 230 mil morreram.

Entre os países que mais tiveram casos de recuperação, estão os Estados Unidos, com cerca de 154 mil casos, seguido da Alemanha e da Espanha, com 123 mil e 112 mil, respectivamente. O Brasil aparece no 9º lugar, com quase 36 mil. Veja ranking abaixo: