Mais de 1 milhão de iranianos consomem álcool

1/11 (Justin Sullivan/AFP/AFP)

São Paulo - Aé boa em muitas coisas: alto padrão de vida, muitos países entre as maiores economias do mundo, um turismo invejável. Agora, um novo estudo da Organização Mundial da Saúde mostra que ela é boa, também, em. Muito. Dos 10 primeiros países que mais consomem bebida alcoólica por ano, todos são europeus. A relação entre as baixas temperaturas e as bebidas alcoólicas é direta. Depois desses 10 da Europa, países como Austrália, Canadá e outros europeus como França e Inglaterra aparecem entre os que mais bebem.

Consumo e saúde Em média, cada pessoa no mundo bebe 6,2 litros de álcool puro por ano. Contudo, apenas 38,3% da população mundial bebe. Isso significa que poucos bebem por muitos. Os que bebem, na verdade, estão consumindo 17 litros por ano, em média. O estudo alerta que o alto consumo provoca 3,3 milhões de mortes todos os anos ao redor do mundo. 200 doenças estão relacionadas ao álcool em excesso. Conheça a seguir os dez primeiros países. O consumo médio per capita em cada um dele e a preferência do paladar - entre cerveja, vinho, destilados e outros tipos de bebidas: