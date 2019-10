Maioria nos EUA apoia processo de impeachment de Trump, diz pesquisa

São Paulo – O processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está ganhando tração entre os americanos. Em uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (08), o percentual de pessoas apoiando a instauração do inquérito que pode resultar na sua remoção é de 58%.

O levantamento é do jornal americano The Washington Post, em parceria com a Schar School. Ainda de acordo com a sondagem, 38% das pessoas revelaram ser contra o processo e 49% disseram, ainda, apoiar não apenas o processo, mas a remoção de Trump da presidência.

Entre os que se identificam como democratas, o percentual de apoio o processo é de 80%. Já entre republicanos, é de 30%. 57% dos independentes também é a favor do impeachment e 49% deles quer a sua saída da Casa Branca como resultado.

A reportagem lembrou que os percentuais obtidos atualmente são bem diferentes daqueles observados meses atrás, antes de o escândalo da Ucrânia emergir. Na época, apenas 37% dos americanos apoiavam a instauração do inquérito contra 41%. “A revelação atual mostra que os americanos repensaram suas posições”, escreveu o jornal.

O que pensam os americanos sobre o impeachment de Trump?

A ideia de um processo de impeachment contra Trump não é novidade nos Estados Unidos. Desde que ascendeu à presidência, o republicano vem enfrentando escândalos e investigações. As duas mais importantes envolviam as vizinhas Rússia e Ucrânia.

A primeira tinha como objeto uma possível interferência russa nas eleições de 2016. A segunda, por sua vez, nasceu de uma ligação para o presidente da Ucrânia na qual Trump teria insistido para o país investigasse o envolvimento do democrata Joe Biden e seu filho, Hunter. Joe Biden é, atualmente, o maior rival do republicano nas eleições americanas de 2020.

O site FiveThiryEight, do famoso matemático americano, Nate Silver, mantém uma base de dados atualizada, na qual estão reunidas as principais pesquisas de opinião sobre o impeachment de Trump. O gráfico compilado pela ferramenta ilustra a mudança de opinião dos americanos sobre a assunto desde agosto de 2018.

A ferramenta mostra que, no decorrer dos meses, a parcela de americanos que apoia um processo de impeachment contra Trump nunca foi muito maior do que a parcela que se posicionava contra a medida. Isso até o início de outubro, quando o escândalo da Ucrânia se fortaleceu. A partir dali as linhas a favor e contra se cruzaram significativamente e os favoráveis passaram a prevalecer, uma má notícia para Donald Trump, que já está em campanha pela reeleição.