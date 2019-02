Maioria dos passageiros de avião que caiu é alemã

Barcelona – A maioria dos 142 passageiros que viajavam no Airbus AA320 que caiu nesta terça-feira nos Alpes franceses são alemães que retornavam para suas casas de Barcelona e Palma de Mallorca, segundo informaram funcionários de Swissport, a companhia que presta serviços em terra para a Germanwings.

Fontes do aeroporto de Barcelona disseram que foi criado uma operação de atendimento aos parentes dos passageiros que estavam a bordo do voo.

A vice-presidente do governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría, disse que se constituiu um gabinete de crise para abordar o caso.

Sáenz de Santamaría afirmou que o governo espanhol está em contato com outros executivos europeus e com as embaixadas espanholas na França e Alemanha para coordenar as ações.

A vice-presidente disse que a lista se vítimas será liberada o mais rápido possível.