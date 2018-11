Maioria dos colombianos desaprova gestão de Iván Duque

Bogotá (AFP) – Quase 65% dos colombianos desaprovam a gestão do presidente de direita Iván Duque, que em apenas três meses de mandato enfrenta um crescente descontentamento social, revelou uma pesquisa nesta sexta-feira (16).

Duque completou 100 dias no cargo com um índice de aprovação de 27,2%, contra uma rejeição de 64,8%, informou a empresa Invamer. Não responderam ao questionário 8%.

Trata-se de uma das taxas de desaprovação mais altas de um presidente no início do mandato, afirmam analistas.

Os problemas que mais preocupam os colombianos são corrupção, desemprego, insegurança, qualidade e cobertura da educação, assim como a saúde. Acreditam que o país segue um caminho ruim 73,8% dos consultados contra 20,9% que afirmam o contrário.

Duque, que chegou ao poder conduzido pelo senador e ex-presidente Álvaro Uribe, a figura mais influente da direita na Colômbia, atribuiu seu desgaste precoce às “decisões responsáveis” que adotou.

“Tomar decisões responsáveis tem um custo, mas estamos fazendo o que temos que fazer, pensando no bem-estar de todos. Recebo as pesquisas com humildade e devemos seguir trabalhando”, afirmou o presidente em entrevista à Blu Radio, um dos veículos que encomendaram o estudo.

A pesquisa, que consultou 1.008 pessoas em nível nacional entre 9 e 12 de novembro, tem margem de erro de 3,09%.

Duque assumiu a Presidência em 7 de agosto com um plano concentrado em corrigir a política de paz de seu antecessor, o combate frontal ao narcotráfico e a recuperação econômica, após o magro crescimento de 1,8% em 2017.