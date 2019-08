Maioria dos britânicos defende novo referendo sobre Brexit, diz pesquisa

Londres — Pouco mais da metade dos cidadãos britânicos apoia que qualquer acordo final sobre o Brexit seja levado a um novo referendo, indicou uma pesquisa desta quarta-feira, após cerca de dois meses da data prevista para que o Reino Unido deixe a União Europeia.

Um total de 52% dos entrevistados apoiaram que haja uma votação pública ao passo que apenas 29% se opuseram e 19% alegaram não ter opinião formada, de acordo com a empresa Kantar.

O governo em exercício, do Partido Conservador, tem uma vantagem considerável sobre o opositor Partido Trabalhista, de acordo com a pesquisa que aponta 42% favoráveis ao partido do primeiro-ministro Boris Johnson contra 28% da principal oposição.