Maior contração desde 1929? Vem aí o relatório do FMI

As projeções de crescimento da economia mundial devem sofrer um forte impacto por causa da crise do novo coronavírus. Nesta terça-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga o seu relatório semestral sobre o desempenho da economia global, o World Economic Outlook, já considerando os prejuízos causados pela pandemia e a paralisação das atividades em diversos países.

O relatório será publicado às 9h30 e deve trazer as projeções de crescimento (ou, no caso, de retração) para os países ricos e também para as economias dos países emergentes, entre eles o Brasil e a China.

A expectativa é que o FMI deve apontar que o mundo caminha para a mais profunda e severa crise econômica em quase um século. Em um discurso na semana passada, a diretora-geral da entidade, Kristalina Georgieva, adiantou que o relatório deve mostrar que o FMI espera a maior retração econômica global desde a Crise de 1929.

Georgieva também ressaltou que o mundo deve vivenciar um empobrecimento generalizado. Segundo ela, 170 dos 189 países membros do FMI devem ter uma queda no PIB per capita em 2020. No início do ano, a expectativa era de que o PIB per capita cresceria em 160 países.

“A perspectiva sombria se aplica tanto a economias avançadas e quanto para as economias em desenvolvimento. Esta crise não conhece fronteiras. Todo mundo sofre”, disse ela em seu discurso.

A diretora do FMI também afirmou que mais de 90 países já recorreram a mecanismos de financiamento emergencial da entidade e que a ajuda pode chegar a cerca de 100 bilhões de dólares, o triplo do que foi necessário para socorrer os países na crise de 2008.

A expectativa da entidade é de que pode haver uma recuperação parcial em 2021, mas a enorme incerteza em relação à propagação do vírus e às medidas de isolamento social pode fazer com que a crise seja mais prolongada. Nunca o Fundo Monetário Internacional – e coordenação internacional – foi tão necessária e urgente.