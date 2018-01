Maduro promete eleições presidenciais na Venezuela neste ano

Caracas – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se comprometeu nesta quinta-feira em dar garantias plenas para a realização de eleições presidenciais neste ano, exigência feita pela coalizão oposicionista em reunião com integrantes do governo venezuelano na República Dominicana.

Maduro disse também que seus negociadores têm instruções de avançar na reunião com os opositores em acordos para a defesa, para a economia e para a proteção dos direitos econômicos e sociais dos venezuelanos. Os comentários foram feitos durante evento no palácio do governo, em Caracas.

O presidente venezuelano indicou que esperava que, na reunião desta quinta-feira na capital dominicana, um “acordo primário” fosse atingido entre os delegados do governo e os da oposição.

O terceiro encontro se iniciou em Santo Domingo, com a presença do presidente dominicano, Danilo Medina, do ex-primeiro-ministro da Espanha José Luis Rodríguez Zapatero, e dos chanceleres de diversos países da região.