Maduro pede que ministros deixem cargos para reestruturar governo

Caracas, 17 mar (EFE).- O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu aos ministros que coloquem seus cargos à disposição para promover uma reestruturação do governo e proteger o país.

A reformulação ministerial foi anunciada pela vice-presidente do país, Delcy Rodríguez, em mensagem divulgada no Twitter.

“O presidente Nicolás Maduro pediu a todo o gabinete executivo para colocar seus cargos à disposição com a finalidade de uma reestruturação profunda dos métodos e do funcionamento do governo para proteger a pátria de qualquer ameaça”, escreveu Rodríguez nas redes sociais. EFE