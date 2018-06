Maduro nomeia presidente da ANC como nova vice-presidente do país

Caracas – O chefe de Estado da Venezuela, Nicolás Maduro, nomeou nesta quinta-feira a presidente da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), Delcy Rodríguez, como nova vice-presidente executiva de seu governo.

He designado como Vicepresidenta Ejecutiva a una joven mujer, valiente, aguerrida, hija de mártir, revolucionaria y probada en mil batallas; nuestra hermana Delcy Eloína Rodríguez. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 14, 2018

“Designei como vice-presidente executiva uma jovem mulher, valente, aguerrida, filha de mártir, revolucionária e testada em mil batalhas; nossa irmã Delcy Eloína Rodríguez”, escreveu Maduro em seu perfil no Twitter.

Rodríguez também foi chanceler e ministra durante o governo de Maduro e substituirá Tareck El Aissami, que agora irá ocupar uma vice-presidência econômica e, além disso, será o chefe do novo Ministério de Indústria e Produção Nacional, de acordo com o presidente do país.

A até agora líder da ANC, um suprapoder integrado apenas por políticos governistas e não reconhecido por vários países, reiterou que na Venezuela não existe uma crise humanitária e, assim como Maduro, atribui a empresários, opositores e governos estrangeiros os muitos problemas vividos no país sul-americano.

O chefe do Estado venezuelano anunciou na terça-feira que faria uma “renovação parcial” do governo, em “elementos-chave” da economia e do serviço público.

No entanto, esses anúncios não incluem novos nomes, pois tanto Rodríguez como Aissami já fizeram parte do governo Maduro e também da administração do falecido Hugo Chávez.