Maduro manda fechar embaixada e consulados da Venezuela nos EUA

Caracas – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira que os diplomatas venezuelanos nos Estados Unidos devem deixar esse país e mandou fechar a embaixada e os consulados, ao mesmo tempo em que reiterou que os diplomatas americanos devem deixar o território venezuelano até o próximo domingo.

Maduro fez esta declaração no Tribunal Supremo de Justiça onde os magistrados e representantes de outros poderes lhe respaldaram após a autoproclamação como presidente do líder do parlamento, Juan Guaidó, que recebeu o apoio imediato dos EUA.