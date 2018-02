Maduro garante que comparecerá à Cúpula das Américas

Caracas – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, garantiu nesta quinta-feira que estará na próxima Cúpula das Américas, que acontecerá em Lima nos dias 13 e 14 de abril, mesmo que “chova, troveje ou relampeie” para dizer “a verdade” sobre seu país.

“Eles não me querem em Lima, mas vão me ver, pois mesmo que chova, troveje ou relampeie, por ar, terra ou mar chegarei à Cúpula das Américas com a verdade da pátria de Simón Bolívar (…) lá chegará a verdade da Venezuela”, afirmou Maduro em uma coletiva de imprensa com veículos internacionais.

O Peru, como país anfitrião, informou na terça-feira que a presença de Maduro na Cúpula “não será bem-vinda”, uma decisão apoiada por Estados Unidos e pelo chamado Grupo de Lima, que reúne vários países das Américas, entre eles o Brasil.