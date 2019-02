Maduro envia tanques para cidade próxima ao Brasil, diz opositor

São Paulo – Ao anunciar o fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil, o presidente Nicolás Maduro enviou militares e tanques para Santa Elena de Uiarén. A cidade está localizada a cerca de 15 quilômetros de Pacaraima, um dos primeiros municípios em território brasileiro.

A informação foi divulgada por Americo de Grazia, deputado opositor da Assembleia Nacional da Venezuela e aliado de Juan Guaidó, presidente da casa que se declarou presidente interino do país em janeiro. O político divulgou imagens em sua conta oficial no Twitter que mostram a movimentação na cidade. Veja abaixo:

El #Usurpador toma militarmente #StaElenaDeUairen para impedir la entrada de la #AyudaHumanitaria a los #Vzlanos. No obstante los pueblos Indígenas Pemones de #LaGranSabana junto a la Alcaldía y los Ciudadanos, harán realidad la solidaridad. @jguaido Presidente. pic.twitter.com/VorLrSKnm2 — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) February 20, 2019

As hostilidades do presidente da Venezuela contra o Brasil aumentaram nesta semana. A tensão se escalou nesta quinta-feira, após a notícia de que o governo brasileiro montará uma força-tarefa em Roraima, na fronteira com a Venezuela, para definir a entrega de ajuda humanitária enviada pelos Estados Unidos em coordenação com a oposição venezuelana.