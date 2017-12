Maduro diz ter vencido em mais de 300 das 335 cidades em disputa

Caracas – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou neste domingo que o governista Partido Socialista Unido (PSUV) ganhou “mais de 300” das 335 prefeituras que estavam em disputa nas eleições municipais deste domingo.

Esta informação ainda não foi ratificada pelo Poder Eleitoral.

De acordo com o primeiro boletim do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), o PSUV conquistou 22 das 23 capitais dos estados do país, e além disso ganhou a prefeitura de Libertador de Caracas, onde ficam os poderes do Estado.

Gustavo Delgado, candidato do partido Copei à prefeitura de San Cristóbal, cidade na fronteira com a Colômbia, foi o único opositor que venceu na capital de um estado venezuelano, Tàchira.