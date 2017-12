Maduro diz que Governo conseguiu 305 prefeituras em eleição

Caracas – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, informou nesta segunda-feira – durante evento no palácio presidencial de Miraflores – que com 100% dos votos apurados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) o Governo conseguiu 305 das 335 prefeituras nas eleições municipais de domingo passado no país.

As 30 prefeituras restantes foram 25 para a oposição e 5 para “fatores locais”, acrescentou durante o encontro que teve com convidados e prefeitos eleitos transmitido em rede nacional.

“Assim se vê o mapa: vermelho, vermelhinho. Vontade nacional, popular, revolucionária”, comentou orgulhoso em referência à cor vermelha representativa do movimento “revolucionário” que lidera.

A vitória oficialista foi facilitada pela decisão de três das quatro legendas de oposição mais fortes de não concorrerem às eleições, por considerar que a CNE é um órgão fraudulento”.

O chefe de Governo informou estes dados sobre “100 por cento” dos votos contados o que, acrescentou, deixa a participação do último domingo em “47,36% do censo eleitoral ou 9.281.257 votantes”, dos quais 6.517.605 votaram em Partidos Socialistas Unidos da Venezuela (PSUV) e 2.749.778 nos candidatos não oficialistas.