Maduro anuncia restabelecimento das relações com o Panamá

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira o restabelecimento das relações de seu país com o Panamá, que viviam uma crise há quase um mês após a imposição de sanções econômicas mútuas.

“Conversei com o presidente do Panamá, Juan Carlos Valera (…) e definimos três coisas: primeiro o retorno dos embaixadores do Panamá e da Venezuela às suas respectivas embaixadas”, anunciou o Maduro em entrevista coletiva em Caracas.

Além disso, os dois governantes combinaram a “retomada dos voos com todas as linhas aéreas a partir de amanhã” – que haviam sido suspensas pelas autoridades venezuelanas, deixando centenas de passageiros retidos – e a criação de uma comissão presidida pelos chanceleres dos dois países para lidar com os assuntos pendentes.