Macron se reunirá com Pedro Sánchez em Madri na próxima 5ª feira

Madri – O presidente da França, Emmanuel Macron, será recebido pelo rei Felipe VI da Espanha e se reunirá com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, na próxima quinta-feira em Madri.

É a primeira ocasião em que Macron visita a Espanha desde que chegou ao Palácio do Eliseu em maio do ano passado, substituindo o socialista François Hollande.

O líder francês, que chegará à capital da Espanha na própria quinta-feira, abrirá sua agenda com uma reunião com Sánchez no Palácio de La Moncloa – sede da presidência do governo espanhol – para repassar os principais assuntos de interesse na relação bilateral.

Posteriormente, Macron se transferirá ao Palácio Real para manter um encontro com o monarca, seguido de um jantar de gala, informaram hoje fontes da Casa do Rei.

Um dia após o encontro em Madri, Macron e Sánchez viajarão para Lisboa, onde se reunirão com o primeiro-ministro português, António Costa, sobre interconexões energéticas.

Por tratar-se de uma visita de trabalho, Macron viajará para Madri sem sua esposa, Brigitte, por isso não estará presente no jantar de gala a rainha Letizia.

Os dois chefes de Estado farão um breve discurso durante o tradicional brinde que abrirá o banquete, que também contará com a presença de membros do Executivo espanhol, representantes de instituições, empresários e personalidades francesas relacionadas com a Espanha.

A data da visita de Macron foi anunciada quando Sánchez esteve em Paris em 23 de junho, em sua primeira viagem ao exterior desde que tomou posse como chefe do Executivo.