Macron diz que terá reuniões com Trump e Rohani durante Assembleia da ONU

Nações Unidas – O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira que se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o do Irã, Hassan Rohani, para tentar evitar o aumento da tensão entre os dois países, após os recentes ataques a refinarias na Arábia Saudita.

“Tive uma primeira conversa informal com o presidente Trump, no início da Cúpula (do Clima), nesta manhã. Nesta noite, encontrarei com o presidente Rohani e amanhã, de novo, com o presidente Trump”, garantiu Macron, em entrevista coletiva concedida na sede das Nações Unidas.

Na última sexta-feira, a Casa Branca negou à Agência Efe que estivesse programada qualquer reunião com o presidente da França. Ontem, Trump ainda disse que não tinha planos de se encontrar com Rohani, embora se mantenha aberto à possibilidade.