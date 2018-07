Macron parabeniza Putin por organização da Copa do Mundo

O presidente francês Emmanuel Macron parabenizou seu equivalente russo Vladimir Putin pelo “desenvolvimento perfeito” da Copa do Mundo 2018, pouco antes da reunião que tiveram neste domingo (15) no Kremlin.

“Quero felicitá-lo pelo bom desempenho da equipe da Rússia”, que chegou às quartas de final do campeonato e “jogou com muita coragem”, disse Macron a Putin no começo da reunião.

“E parabenizá-lo igualmente enquanto país organizador pelo desenvolvimento perfeito do evento, que não apenas é assistido pelo mundo inteiro, mas o mundo todo vem”, continuou o francês.

Já Putin elogiou a França por ter se classificado para a final da Copa, na qual enfrentará a Croácia, em Moscou.

“Estou seguro de que veremos uma partida interessante, intensa, tensa, que vai agradar os milhões de espectadores do mundo”, garantiu.

“Viemos buscar a copa”, afirmou Macron, que vai assistir à final na companhia de sua mulher Brigitte.