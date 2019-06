Macron lamenta anúncio do Irã sobre aumento de urânio enriquecido

Teerã — O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira que lamenta o anúncio do Irã de que, nos próximos dez dias, pode ultrapassar o limite de volume estocado de urânio estabelecido pelo acordo nuclear internacional de 2015. De acordo com ele, Teerã, até agora, tem respeitado as obrigações do acordo. “Encorajo fortemente o Irã a manter a atitude paciente e responsável”, disse.

Macron se recusou a comentar quem estava por trás dos supostos ataque a dois navios petroleiros no Golfo de Omã e ressaltou que a França ainda está no processo de coleta de informações. O presidente francês reafirmou ser a favor de manter o acordo nuclear em vigor, mas ressaltou que deseja novas negociações para abranger as atividades de mísseis balísticos do Irã e as principais crise no Oriente Médio.

No ano passado, o governo de Donald Trump decidiu retirar os Estados Unidos do acordo nuclear internacional firmado com o Irã e impôs novamente duras sanções econômicas ao país persa. Fonte: Associated Press.