Macron é “insultante” ao defender reforço militar da Europa, diz Trump

Por Gabriel Bueno da Costa, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou nesta sexta-feira sua conta no Twitter para criticar o presidente da França, Emmanuel Macron, no dia em que partiu para uma visita ao país europeu.

Segundo Trump, Macron sugeriu que a Europa deveria “reforçar seus militares a fim de se proteger dos EUA, da China e da Rússia”.

Trump afirmou que a declaração do líder francês é “muito insultante”. E completou: “Mas talvez a Europa devesse primeiro pagar sua parcela justa na Otan, que os EUA subsidiam grandemente!”, referindo-se à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O presidente americano há tempos tem insistido que os parceiros da aliança deveriam pagar mais.