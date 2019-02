Macedônia do Norte assina protocolo de adesão à Otan

Bruxelas- A Macedônia do Norte e os 29 membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assinaram nesta quarta-feira o protocolo de acesso desta nação ao grupo em cerimônia na sede da organização em Bruxelas (Bélgica), uma vez resolvido o problema sobre o nome oficial do país.

“É um dia histórico. Foi um caminho longo”, disse o ministro de Relações Exteriores do governo em Skopje, Nikola Dimitrov.

O secretário-geral aliado, Jens Stoltenberg, afirmou que a entrada da Macedônia do Norte na Otan, uma vez ratificado pelos Parlamentos dos países aliados, dará mais estabilidade no sudeste da Europa.

O governo tinha anunciado que adotará Macedônia do Norte como nome definitivo uma vez que a Grécia ratifique este protocolo, que será votado no Parlamento grego na sexta-feira. Dessa forma, espera-se que Atenas suspenda definitivamente o veto imposto à adesão do país vizinho à Otan por causa da longa disputa sobre o nome.

Tanto Stoltenberg quanto Dimitrov elogiaram a determinação das lideranças da Macedônia do Norte e da Grécia para conseguir uma solução sobre o nome do país.

O secretário-geral aliado se disse “impressionado pela coragem e pela vontade política” de ambos, que conseguiram “fazer história” e “superar dificuldades” ao resolver um assunto que era “um grande problema para o país e para a região”. Ele lembrou que o protocolo de acesso assinado hoje “terá que ser ratificado pelos Parlamentos de todos os Estados membros”, um procedimento que ele acredita que será feito de “forma rápida”.

Na cúpula da Otan em julho do ano passado, os chefes de Estado e de governo da Aliança comemoraram o histórico acordo entre Atenas e Skopje sobre o nome e convidaram o governo macedônio a iniciar negociações de acesso. Para os membros, a total implementação do acordo sobre o nome era uma condição para uma conclusão bem-sucedida do processo de adesão.

Os líderes também pediram naquela época que Skopje fizesse mais progressos em diferentes reformas no país antes e depois do processo de acesso.